Mut machen, Männer bestärken
„Ich wollte den Krebs besiegen“: Wie Hans Kuba die Diagnose Prostatakrebs meisterte
Die Krawatte sitzt bei Hans Kuba bewusst locker. Mit dem Zeichen der Österreichischen Krebshilfe setzt er Krankheit und Vorsorge in Szene.
© Patrick Steiner
Eine Prostatakrebsdiagnose zog Hans Kuba den Boden unter den Füßen weg. Heute macht der Tiroler Betroffenen Mut, engagiert sich als Obmann in der Selbsthilfegruppe und steht damit ganz im Zeichen des „Movember,“ der die Männergesundheit in den Mittelpunkt rückt.
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