Raserin war mehr als 100 km/h zu schnell: Polizei beschlagnahmte Auto in St. Johann

Mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit überholte eine 24-Jährige auf der Pass-Thurn-Straße eine Zivilstreife. Die anschließende Kontrolle endete für sie ohne Führerschein und Auto.

Eine 24-Jährige ist am Donnerstagabend deutlich schneller als erlaubt auf der Pass-Thurn-Straße (B161) unterwegs gewesen. Was der Frau zunächst nicht bewusst war: Im Gemeindegebiet von Oberndorf überholte sie eine Zivilstreife der Tiroler Polizei.

Zu dem Vorfall kam es gegen 20.40 Uhr. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf. In einem Bereich mit einem Tempolimit von 60 km/h überschritt die Lenkerin laut Polizei die zulässige Höchstgeschwindigkeit um mehr als 100 km/h.