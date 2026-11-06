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Kommentar
Wenn der Transit-Hammer fällt
Kommentarvon Manfred Mitterwachauer
Lässt Österreich Mautmillionen auf der Straße liegen? Mit Sicherheit. Eine Kostenwahrheit im Güterverkehr bringt aber noch keine Verlagerung. Der Gesamtrahmen muss passen.
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