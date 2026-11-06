In Innsbruck vor Gericht
Futter gestohlen, Spende unterschlagen? Vorwürfe gegen Ex-Chefs von Tiroler Tierheim
Die Vorgänge im Umfeld eines Pferdetierheims waren Gegenstand einer Gerichtsverhandlung (Symbolfoto).
© Rita Falk/Tiroler Tageszeitung
Ein 60-Jähriger und seine 59 Jahre alte Frau leiteten ein paar Jahre lang ein auf Pferde spezialisiertes Tierheim in Tirol. Sie sollen diese Position für eigene Zwecke ausgenutzt haben. Und mehr. Im Prozess am Landesgericht ging es dann zeitweise auch um die Frage, wie Heuballen geformt sind.