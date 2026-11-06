Festtagsmenü und die Wahl des Weines

Die Lese ist vorbei, die Weine reifen im Keller, die ersten des extremen Jahrgangs gibt es schon zu verkosten.

Von Peter Weirather

Das Weinjahr geht zu Ende. Letzte Highlights wie das Martiniloben bieten noch Gelegenheiten, da und dort ein paar Weine in den verschiedensten Weinkellern zu probieren. Und ganz zum Schluss kommt noch die Tour de Vin. Jetzt werden sich ein paar Leser wundern. Die findet doch Anfang Mai statt. Ja stimmt, aber das gilt nur für den Donauraum.

Nachdem die Österreichischen Traditionsweingüter (ÖTW) so stark gewachsen sind, starten die anderen Regionen die Tour de Vin zu unterschiedlichen Zeiten. Die Thermenregion macht den Abschluss. Am 21. November 2026 präsentieren alle ÖTW-Mitgliedsbetriebe der Thermenregion im Starkl Loft in Pfaffstätten zwischen 14 und 19 Uhr ihre Weine. Man muss also nicht jeden Betrieb einzeln besuchen.

Unterschätzte Raritäten

Und angesichts der kommenden Feiertage sollte man vielleicht auch an Rotgipfler und Zierfandler denken, wenn es darum geht, den richtigen Wein zum Festtagsmenü zu finden. Sie zählen zu den Raritäten und werden deshalb meist unterschätzt. Aber es gibt wenige Sorten, die so universell einsetzbar sind wie diese Paradesorten der Thermenregion.

Viele greifen jetzt auch gerne zu Schaumweinen. Tatsächlich wird in den kommenden Wochen rund die Hälfte des Jahresumsatzes konsumiert. Im Gegensatz zu Stillweinen wird da aber überwiegend zu ausländischen Produkten gegriffen. Zugegeben ist Prosecco viel günstiger. Aber diese Weine werden auch viel billiger produziert, nämlich im Tank und nicht in der Flasche. Einem Qualitätsvergleich mit Sekt Austria halten sie nicht stand.

Öfter was ausprobieren