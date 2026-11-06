Drei Tage, über 200 Aussteller:innen, eine Entscheidung

Vom 2. bis 4. Dezember öffnet die BeSt Innsbruck in der Messe Innsbruck: über 200 Aussteller:innen, kostenlose Workshops, Mitmachaktionen und ein Bühnenprogramm – bei freiem Eintritt (Anmeldung erwünscht).

Lehre, Matura, Kolleg, Studium oder erst einmal ins Ausland? Auf der BeSt sitzen Unternehmen, Hochschulen, Schulen und Beratungsstellen in einer Halle – und beantworten Fragen, die keine Website beantwortet: Wie sieht der Alltag in dem Beruf aus? Was braucht es für das Studium? Wo gibt es Schnuppertage?

Ausprobieren statt nur zuhören

In den Berufswelten stellen über 65 Betriebe ihre Lehrberufe vor, der Campus HTL Tirol macht Technik zum Angreifen, Jugendcoaching und Sensibilisierungsparcours zeigen Wege ohne Barrieren. Beim TT News-Checker lässt sich testen, wie gut man Fakten von Fakes unterscheidet. Auf der Bühne gibt es Talks, Insidertipps und echte Stories. Und wer schon weiß, wohin es gehen soll, vereinbart Schnuppertage oder Bewerbungsgespräche direkt am Stand.

Vorbereitet in die Halle

Wer mehr mitnehmen will, plant den Messetag vorab mit dem Messeplaner auf best-innsbruck.at: zu Workshops und Mitmachaktionen anmelden, Bühnenslots und Aussteller:innen merken, Angebote per Interessensprofil matchen. Die Workshop-Plätze sind begrenzt – frühes Anmelden lohnt sich. Auch Eltern und Lehrpersonen finden dort, was sie für die Begleitung brauchen. Die BeSt ist eine schulbezogene Veranstaltung – das Bundesministerium für Bildung empfiehlt den Besuch ausdrücklich.

Über die Veranstalter

Veranstalter der BeSt sind das Bundesministerium für Bildung, das Bundesministerium für Frauen, Wissenschaft und Forschung und das Arbeitsmarktservice Österreich. Organisiert wird die Messe von der SoWi-Holding, die 2026 ihr 40-jähriges Bestehen feiert und seit über 20 Jahren die BeSt Innsbruck und die BeSt Klagenfurt organisiert.