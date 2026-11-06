Südtiroler Vernatsch hat eine zweite Chance verdient

Früher war Vernatsch Südtirols wichtigste Rebsorte. Heute ist sein Anteil gering. Allerdings sind die Qualitäten inzwischen völlig andere. Die Weine sind leicht, haben wenig Alkohol, sind gekühlt am besten und liegen damit absolut im Trend.

Von Peter Weirather

Einst wurde in Tirol bis auf Ausnahmen nur Südtiroler Wein getrunken, vor allem Vernatsch. Die Vernatschkrise in den 1980er-Jahren änderte alles, das Trinkverhalten in Tirol und den Weinbau in Südtirol. Die Krise, verursacht durch Massenproduktion, die einen farblosen und ausdruckslosen Wein ergab, läutete den Wandel vom Rotweingebiet zum Weißweingebiet ein.

Eleganz mit wenig Alkohol

Hatte der Vernatsch damals noch einen Anteil von ca. 70 Prozent, liegt er heute bei acht Prozent. „Die Rebsorte ist sehr anfällig für den Befall der Kirschessigfliege und die Traubenlieferanten haben für Vernatsch viel weniger Geld erhalten als für andere Sorten“, nennt Michael Goëss-Enzenberg weitere Gründe für den drastischen Rückgang. Er leitet das Weingut Manincor, eines der ältesten in Südtirol mit rund 50 Hektar am Kalterer See.

Der Vernatsch wird auf Manincor nach wie vor gepflegt und hat seinen Stellenwert. Kassian Goëss-Enzenberg: „Ich mag Tradition. Wir haben hier nur zwei autochthone Sorten und da gefällt mir der Vernatsch besser. Ich trinke gern Vernatsch.“ Kassian wird den Betrieb Ende dieses Jahres von seinem Vater Michael übernehmen.

Wurde früher Masse produziert, so steht heute Qualität im Vordergrund. „Wir reduzieren die Menge deutlich. Dafür halbieren wir die Trauben. Im Keller vergären die Weine im großen Holzfass und reifen auch in großen Holzfässern. Wir schauen, dass die Weine genug Luft kriegen, und schwefeln erst später“, schildert Kassian: „Das Ergebnis sind dann elegante, leichtere Weine mit einer animierenden Säure und weniger Alkohol. Das entspricht ganz dem Trend der Zeit. Außerdem soll er gekühlt getrunken werden.“ „Die Herausforderung ist, den Gastronomen zu erklären, dass es zwar ein Rotwein ist, er aber zu den Weißen ins Kühlfach gehört“, ergänzt Vater Michael.

Vernatsch-Cup

Zu den Vorteilen des Vernatsch zählt auch, dass er ein Allrounder als Speisenbegleiter ist, insbesondere einer leichteren Küche. „Händler und Sommeliers in Amerika sind begeistert von unserem Kalterersee. Allerdings ist der Weg zu den Kunden schwierig, die wollen noch kräftige strukturierte Weine“, räumt Michael ein.

Seit vielen Jahren gibt es Qualitätsoffensiven für den Vernatsch. Eine der wichtigsten ist wohl der Vernatsch-Cup. Er erlebte heuer im Juni bereits seine 23. Auflage. Ausgetragen wird er am Vigiljoch oberhalb von Lana. Heuer stand er ganz unter dem Motto: Vernatsch 12.0. Gemeint ist damit die optimale Serviertemperatur. Lediglich bei kräftigeren Varianten darf es etwas mehr sein. „Viele Rotweine werden heute zu warm serviert. Gerade beim Vernatsch bringt die kühlere Temperatur jene Eigenschaften besonders gut zur Geltung, die ihn so attraktiv machen: Frische, Eleganz, Saftigkeit und einen unvergleichlichen Trinkfluss“, erklärt Othmar Kiem, Mitbegründer des Vernatsch Cups.