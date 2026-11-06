Maßnahme gegen Leerstand
In Hall, Wattens und Telfs: Gratis Steuerberater und Webdesigner sollen zum Gründen anregen
Werner Schiffner (TVB Hall-Wattens), Bgm. Christian Härting (Telfs), Rebecca Kirchbaumer (Wirtschaftskammer), Barbara Plattner (RM Innsbruck-Land), Bgm. Lukas Schmied (Wattens) und Bgm. Christian Margreiter (Hall).
© Michael Egger
Drei Kommunen wollen Leerstand bekämpfen – und greifen zu ungewöhnlichen Mitteln. Via Leader-Projekt will man 15 Gründern unter die Arme greifen. Für die Siegerprojekte gibt es Dienstleistungen im Wert von 10.000 bis 15.000 Euro.
Kommentare