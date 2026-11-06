Wetterwarnung auf Mittelmeerinsel: Zwei Tote bei heftigen Sturzfluten auf Korsika

Bei Starkregen sind auf der französischen Mittelmeerinsel Korsika zwei Menschen ums Leben gekommen. Ihr Auto sei in der Nacht auf Freitag vom Wasser mitgerissen worden, teilte Innenminister Laurent Nuñez auf X mit.

Eine 40-jährige Frau, die sich ebenfalls im Wagen befand, konnten Rettungskräfte bei Bonifacio im Südosten der Insel in Sicherheit bringen. Die Frau kam in ein Spital. Wegen heftiger Regenfälle und der Gefahr von Hochwasser gilt auf Korsika eine Wetterwarnung.