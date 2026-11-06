Premier League und Skisprung-Weltcup
Jannik und Jonas: Bei den Schusters geht es im Winter und Sommer zur Sache
Jonas Schuster glänzt auf den Skisprungschanzen, Bruder Jannik in der Premier League und im ÖFB-U21-Team.
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Der eine war im Skisprung-Weltcup am Podium, der andere glänzt als Fußballprofi: Die Mieminger Brüder Jonas und Jannik Schuster zeigen im Sommer und Winter auf, die Eltern Werner und Annika waren auf dem Weg in den Spitzensport besonders wichtig. Jonas erzählt, wie er das erlebte.
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