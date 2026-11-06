Schlange stehen fürs letzte Eis: Tomaselli lädt in Innsbruck wieder zum großen „Ausschlecken“

Die Temperaturen sind längst im Herbstmodus, doch für Eis-Fans gibt es am Wochenende noch einmal einen guten Grund für eine Kugel: Die Innsbrucker Gelateria Tomaselli lädt zum traditionellen „Eis-Ausschlecken“.

Die Aktion zum Saisonende hat längst Kultstatus. Noch einmal wird am Sonntag (8. November) bei Tomaselli in Innsbruck Eis gratis ausgegeben, und der Andrang kann gewaltig sein. Im vergangenen Jahr ließen sich Hunderte Naschkatzen das süße Saisonfinale nicht entgehen.

Die Warteschlange vor der Filiale in der Maria-Theresien-Straße reichte zeitweise bis in die Altstadt. Tomaselli-Gründer Thomas Weber bezeichnete das „Eis-Ausschlecken“ bereits als den „größten Event“ des Unternehmens.

Wer also auch im November noch nicht genug von Pistazie, Stracciatella und Co. hat, bekommt am Sonntag ab 16 Uhr noch einmal die Gelegenheit zum Zuschlagen.

Hier noch ein paar Eindrücke vom Schlangestehen im vergangenen Jahr:

📽️ Reel | Warten auf das Gratis-Eis