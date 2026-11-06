Die 27. Seniorenenquete des Landes Tirol wird am Freitag, 13. November, zum Thema „Sicherheit im eigenen Haushalt“ informieren. ExpertInnen und VertreterInnen werden die Thematik vielseitig diskutieren.

Das eigene Zuhause steht für Sicherheit, Geborgenheit und Selbstständigkeit – besonders für ältere Generationen. Gleichzeitig können mit zunehmendem Alter alltägliche Situationen schneller zu Gefahrenquellen werden, etwa durch eingeschränkte Mobilität, Sehfähigkeit oder Reaktionsgeschwindigkeit. Stürze, Stolperfallen oder Unachtsamkeiten im Haushalt zählen dabei zu den häufigsten Unfallursachen. Um älteren Menschen ein möglichst langes und selbständiges Leben in den eigenen vier Wänden zu ermöglichen, ist es wichtig, den Haushalt frühzeitig sicher, altersgerecht und möglichst barrierefrei zu gestalten.

Prävention stärken

Auf Grundlage dieser Erkenntnisse wird sich die 27. Seniorenenquete des Landes Tirol dem Thema „Sicherheit im eigenen Haushalt“ annehmen und die damit einhergehenden Aspekte näher behandeln. Ziel dabei ist insbesondere, für potenzielle Gefahren im häuslichen Umfeld zu sensibilisieren und das Bewusstsein für die Bedeutung von Prävention zu stärken.

Bereits einfache Maßnahmen können wesentlich dazu beitragen, Unfälle zu vermeiden und die Sicherheit sowie Selbstständigkeit älterer Menschen langfristig zu erhalten. Im Rahmen eines Fachvortrages werden entsprechende Datenbilder präsentiert, um die Faktoren für ein sicheres Bewegen im Alltag zu veranschaulichen und deren Bedeutung hervorzuheben.

Alltagssicherheit

Sicherheit im Alter beginnt oft dort, wo Menschen sich am sichersten fühlen: im eigenen Zuhause. Die alltäglichsten Wege in den eigenen vier Wänden können ausschlaggebend dafür sein, ob ältere Menschen selbstständig, mobil und aktiv bleiben können.

Unfälle im Alter sind daher nicht nur zufällige Einzelereignisse, sondern sind häufig auf Aspekte wie zum Beispiel Bewegung, Gesundheit, Gewohnheiten und räumliche Gestaltung zurückzuführen. Neben datenbasierten Einblicken werden konkrete Präventionsansätze vorgestellt und es wird veranschaulicht, dass Sicherheit im eigenen Haushalt nicht Einschränkung bedeutet, sondern Freiheit, Bewegung und Selbständigkeit ermöglicht. Denn sicheres Gestalten von Räumlichkeiten schafft eine wichtige Grundlage für Lebensqualität im Alter.

Sicherheit im eigenen Haushalt Freitag, 13. November 2026; 10 bis 13 Uhr; Messe Innsbruck Programm 10 Uhr: Begrüßung, im Anschluss Fachvortrag: Von Haus aus sicher? Warum ein sicheres Leben im Alter zu Hause beginnt. Referent: Mag. Martin Pfanner / Präventionsexperte am Kuratorium für Verkehrssicherheit 11 Uhr: Podiumsdiskussion Tiroler Beispiele Theresa Unterweger, BSc, Vertreterin Projekt „Standfest – sturzsicher wohnen!“, Rotes Kreuz Innsbruck DI Alfons Gruber, Vizepräsident Verein Sicheres Tirol Dir. Christian Switak, Geschäftsführer „we – Gemeinnützige Tiroler Wohnbau GmbH“ 12 Uhr: Generationengespräche 13 Uhr: Eröffnung SENaktiv Messe Moderation: Jasmin Neuner MA, BA

Wertvolle Einblicke

Der Vortragende Mag. Martin Pfanner ist Präventionsexperte am Kuratorium für Verkehrssicherheit, das seit vielen Jahrzehnten Sport- und Freizeitsicherheitsforschung betreibt. Er beschäftigt sich intensiv mit der Frage, wie räumliche Bedingungen, Alltagsverhalten und Prävention zusammenspielen.

Mag. Martin Pfanner, Präventionsexperte am Kuratorium für Verkehrssicherheit. © Pfanner/KFV

Sein Schwerpunkt liegt auf datenbasierten Analysen von Unfallrisiken sowie auf der Entwicklung evidenzbasierter Ansätze für sichere Lebens- und Bewegungsräume. Mit seiner Fachexpertise wird der Vortragende wertvolle Einblicke in die Thematik bieten.

Tiroler Beispiele

ExpertInnen verschiedener Fachgebiete stellen ihren Tätigkeitsbereich vor, diskutieren gemeinsam über praktische Aspekte in Zusammenhang mit „Sicherheit im eigenen Haushalt“ und gehen dabei näher auf Erfahrungen im Umgang mit den Bedürfnissen von SeniorInnen ein.

Generationengespräche

Im Anschluss an den Vortrag und die Diskussionsrunde finden die vom Infoeck der Generationen organisierten Generationengespräche statt. In kleinen Gruppen treffen die Generationen aufeinander, um sich in konstruktiven Gesprächen kennenzulernen, Wissen auszutauschen und sich gemeinsam auf neue Perspektiven und Denkweisen einzulassen.

Der Besuch ist kostenlos. Um Anmeldung bis 9. November 2026 inkl. Vor- und Nachname, E-Mail-Adresse und Telefonnummer wird gebeten. Die Veranstaltung wird in Kooperation mit dem Klimabündnis Tirol als GREEN EVENT basic veranstaltet. BesucherInnen sind angehalten, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln umweltfreundlich anzureisen. Der Veranstaltungsort ist barrierefrei zugänglich. Personen mit besonderen Anliegen werden gebeten, sich vorab zu melden.