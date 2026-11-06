Adventzauber inmitten der Silberstadt

Schwazer Advent von 20. November bis 23. Dezember am Maximilianplatz.

Wenn festlicher Lichterglanz den Maximilianplatz erhellt, der Duft von Glühwein und Tiroler Spezialitäten durch die Gassen zieht und weihnachtliche Klänge die Stadt erfüllen, beginnt in Schwaz eine ganz besondere Zeit: Vom 20. November bis zum 23. Dezember lädt der Schwazer Advent mit einem abwechslungsreichen Musikprogramm, gelebten Tiroler Bräuchen und liebevoll gestalteten Angeboten für die ganze Familie zum Verweilen und Genießen ein.

Den feierlichen Auftakt bildet am Freitag, 20. November, die Illuminierung des Christbaums vor der Pfarrkirche Maria Himmelfahrt. Anschließend steht der Maximilianplatz wieder ganz im Zeichen der Vorweihnachtszeit.

An den festlich geschmückten Adventhütten verwöhnen Schwazer Traditionsvereine mit regionalen Köstlichkeiten wie Kiachl, Zillertaler Krapfen, gerösteten Maroni und Gerstensuppe. Glühwein, Punsch und weitere wärmende Getränke laden zu gemütlichen Stunden in der Silberstadt ein.

open_in_full © Michael Winkler © Michael Winkler © Michael Winkler

Musikvielfalt und Tradition

Tschentig, die Ofenbankler, Moreland, IN:SOUL, die Hollerstauden, Nadine Beiler, Julia Buchner, Denise Beiler, die Meissnitzer Band und viele weitere zählen heuer zu den musikalischen Höhepunkten. Ergänzt werden die Auftritte durch regionale Chöre, Musikkapellen, Bläsergruppen sowie Beiträge von Schulen und Kindergärten.

Traditionelle Programmpunkte wie die Kerzenentzündungen an den Adventsonntagen, der Barbaratag sowie der Krampus- und Nikolauseinzug lassen vertraute Tiroler Bräuche lebendig werden und machen den Schwazer Advent zu einem besonderen Treffpunkt für Jung und Alt.

Erlebnis für die ganze Familie

Für die kleinen Gäste öffnet an allen Veranstaltungstagen die kostenlose und professionell betreute Christkindlwerkstatt ihre Türen. Hier darf nach Herzenslust gebastelt, gespielt und entdeckt werden. Zauberhafte Geschichten, eine Wichtelwerkstatt, Briefe ans Christkind und gemeinsames Steckerlbrotbacken sorgen für abwechslungsreiche Stunden. An den Adventsonntagen lädt außerdem eine Fotostation dazu ein, besondere Erinnerungen festzuhalten.

Öffnungszeiten Freitag und Samstag, von 16 bis 21 Uhr, und Sonntag, von 16 bis 20 Uhr. Zusätzliche Öffnungstage sind Dienstag, 8. Dezember, von 16 bis 20 Uhr und Mittwoch, 23. Dezember, von 16 bis 21 Uhr. Der Eintritt ist frei! Mehr Infos: www.schwazer-advent.at

Handwerkskunst und „Advent wie damals“

Handgemacht, regional und voller besonderer Geschenkideen: Der Schwazer Handwerksmarkt lädt wieder zum Entdecken und Stöbern ein. © Michael Winkler

Der Schwazer Handwerksmarkt lädt an drei Terminen zum Entdecken und Stöbern ein.

Am 8., 11. und 12. Dezember verwandelt sich die Franz-Josef-Straße, jeweils von 13 bis 19 Uhr, in einen stimmungsvollen Treffpunkt für Kunsthandwerk und vorweihnachtliche Begegnungen. Beim traditionellen Schwazer Handwerksmarkt präsentieren Aussteller:innen aus Schwaz, der Region und ganz Tirol ihre mit viel Liebe und handwerklichem Geschick gefertigten Produkte.

Am 11. und 12. Dezember lädt zudem die K.Ö.St.V. Frundsberg zu Schwaz zu „Advent wie damals“ in den historischen Marchiodi-Innenhof in der Fuggergasse ein. Offenes Feuer, traditionelle Köstlichkeiten und das besondere Ambiente lassen den Zauber vergangener Zeiten aufleben. Der Reinerlös kommt bedürftigen Familien zugute.

Gemeinsam mit dem Schwazer Advent am Maximilianplatz verbinden die beiden Veranstaltungen regionale Handwerkskunst, gelebte Tradition und weihnachtliche Atmosphäre zu einem besonderen Erlebnis mitten in der Silberstadt.

„Sie kaufen – wir bezahlen“

Die Silberstadt setzt ein starkes Zeichen für den regionalen Handel und belohnt das Einkaufen vor Ort mit attraktiven Gewinnchancen.

Vom 16. November bis zum 23. Dezember 2026 haben Kund:innen die Möglichkeit, ihren Weihnachtseinkauf zurückzugewinnen. Die Teilnahme ist ganz einfach: Nach dem Einkauf in der Schwazer Altstadt wird die ausgefüllte Teilnahmekarte gemeinsam mit der Rechnung im Original oder als Kopie in den Gewinnbriefkasten vor dem Silberregion-Shop der Schatzkammer in der Franz-Josef-Straße 23 eingeworfen. Jede Woche werden zwei Gewinner:innen gezogen, die den Wert ihres Einkaufs in Form von Silbermünzen zurückerhalten.

Am 8., 24. und 31. Dezember gelten in den Schwazer Innenstadtgeschäfte besondere Öffnungszeiten. Diese sind unter www.kaufinschwaz.at zu finden.

35. Seniorenkulturtage

Im Mittelpunkt stehen Handwerk, Kreativität und Begegnungen. © Stadtmarketing Schwaz

Handwerk und Herzenssachen von 25. bis 27. November im Rathaus

Am Mittwoch, 25. November, werden die 35. Seniorenkulturtage unter dem Titel „Handwerk und Herzenssachen“ um 18 Uhr im Rathaus Schwaz eröffnet. Die Ausstellung mit Verkauf ist auch am 26. und 27. November von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Besucher:innen erwartet eine Vielfalt an liebevoll gefertigten Handwerksarbeiten – von Gemälden über Schmuck und Accessoires bis hin zu Dekorationsobjekten sowie Gehäkeltem, Geklöppeltem und Gestricktem. – Die ideale Gelegenheit, besondere Weihnachtsgeschenke und liebevolle Kleinigkeiten mit Herz zu entdecken.

Kindersilvester im SZentrum Schwaz

Am Silvesternachmittag verwandelte sich das SZentrum in Schwaz in ein kunterbuntes Kinderparadies mit viel Programm für Familien. © Stadtmarketing Schwaz

Ein fröhlicher Jahresausklang für die ganze Familie

Am 31. Dezember gehört das SZentrum Schwaz ab 14 Uhr wieder ganz den kleinen Gästen. Beim traditionellen Kindersilvester verwandeln sich die Räumlichkeiten in eine bunte Erlebniswelt, in der Spiel, Kreativität und jede Menge Spaß im Mittelpunkt stehen.

Ein abwechslungsreiches Kinderprogramm mit Musik, fantasievollen Aktivitäten und kleinen Überraschungen sorgt für einen unterhaltsamen Nachmittag. Für eine Stärkung zwischendurch erhalten alle Kinder eine kostenlose Jause.