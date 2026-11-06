Zeichen gegen Gewalt an Frauen: Kufstein lädt zum Auftakt von „Orange the World“

Mit einer hochkarätig besetzten Veranstaltung setzt Kufstein am 25. November ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen. Zum Auftakt der weltweiten Kampagne „Orange the World“ treffen im Kultur Quartier Kufstein Expertise, Politik, Kunst und Betroffene aufeinander. Sämtliche Ticketeinnahmen kommen der regionalen Frauenberatungsstelle EVITA zugute.