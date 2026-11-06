Ermittlungen abgeschlossen

Sie riefen „Sieg Heil“ und zeigten den Hitlergruß: Anklage nach Vorfall in Zillertalbahn

Eine Gruppe Jugendlicher und junger Männer skandierte in der Zillertalbahn verbotene Parolen.
© (c) 2025 Rita Falk / Tiroler Tageszeitung
Benedikt Mair

Von Benedikt Mair

Die Ereignisse im Vorfeld des Gauder Festes hatten bundesweit für Empörung gesorgt. Gegen insgesamt acht großteils minderjährige Beschuldigte ermittelte die Staatsanwaltschaft. Bei einem 16-Jährigen und einem 21-Jährigen erhärtete sich der Verdacht der Wiederbetätigung. Was ihnen jetzt droht.