Sie riefen „Sieg Heil“ und zeigten den Hitlergruß: Anklage nach Vorfall in Zillertalbahn

Die Ereignisse im Vorfeld des Gauder Festes hatten bundesweit für Empörung gesorgt. Gegen insgesamt acht großteils minderjährige Beschuldigte ermittelte die Staatsanwaltschaft. Bei einem 16-Jährigen und einem 21-Jährigen erhärtete sich der Verdacht der Wiederbetätigung. Was ihnen jetzt droht.