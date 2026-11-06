Ermittlungen abgeschlossen
Sie riefen „Sieg Heil“ und zeigten den Hitlergruß: Anklage nach Vorfall in Zillertalbahn
Eine Gruppe Jugendlicher und junger Männer skandierte in der Zillertalbahn verbotene Parolen.
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Die Ereignisse im Vorfeld des Gauder Festes hatten bundesweit für Empörung gesorgt. Gegen insgesamt acht großteils minderjährige Beschuldigte ermittelte die Staatsanwaltschaft. Bei einem 16-Jährigen und einem 21-Jährigen erhärtete sich der Verdacht der Wiederbetätigung. Was ihnen jetzt droht.