Verleihung in London

Tiroler Erfindung prämiert: Straßenkraftwerk aus Mils erhält bedeutenden Hafenpreis

Der Tiroler Unternehmer Alfons Huber (r.) hat den Preis gemeinsam mit dem Hamburger Hafenchef und Welthafenpräsident Jens Meier entgegengenommen.
© Richard Langdon
Clemens Markart

Von Clemens Markart

Seit einem Jahr ist das Straßenkraftwerk Reps am Hamburger Hafen in Betrieb. Bei der Welthafenkonferenz in London hat das Konzept aus Mils nun einen der bedeutendsten Preise der Hafenbranche abgeräumt. Geht es nach Geschäftsführer Alfons Huber, wird Reps 2027 kräftig wachsen.

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