Verleihung in London
Tiroler Erfindung prämiert: Straßenkraftwerk aus Mils erhält bedeutenden Hafenpreis
Der Tiroler Unternehmer Alfons Huber (r.) hat den Preis gemeinsam mit dem Hamburger Hafenchef und Welthafenpräsident Jens Meier entgegengenommen.
© Richard Langdon
Seit einem Jahr ist das Straßenkraftwerk Reps am Hamburger Hafen in Betrieb. Bei der Welthafenkonferenz in London hat das Konzept aus Mils nun einen der bedeutendsten Preise der Hafenbranche abgeräumt. Geht es nach Geschäftsführer Alfons Huber, wird Reps 2027 kräftig wachsen.
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