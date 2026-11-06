Tiroler Erfindung prämiert: Straßenkraftwerk aus Mils erhält bedeutenden Hafenpreis

Seit einem Jahr ist das Straßenkraftwerk Reps am Hamburger Hafen in Betrieb. Bei der Welthafenkonferenz in London hat das Konzept aus Mils nun einen der bedeutendsten Preise der Hafenbranche abgeräumt. Geht es nach Geschäftsführer Alfons Huber, wird Reps 2027 kräftig wachsen.