Sonne, Regen und Schnee
Wandern oder ab auf die Couch? So wird das Wetter am Wochenende in Tirol
Größtenteils bewölkt: So wie Leserin Nina Viertl das Sulzbachtal aufgenommen hat, dürfte sich auch der Rest des Landes am Wochenende zeigen. Am Sonntag wird es zwischendurch sonnig, ideal für eine Wanderung – vielleicht wie Leser Hansi Hundsbichler auf die Rotwandalm.
© Hundsbichler, Viertl
Sonne, Hochnebel, Regen und vielleicht sogar Schnee: Das Wetter kann sich am Wochenende nicht so recht für eine Richtung entscheiden. Pünktlich zum Sonntag wird es dann aber in Tirol stabil, ideal für einen herbstlichen Ausflug oder eine letzte Wandertour.
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