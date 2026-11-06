Trump erklärt goldverziertes Oval Office zum Nationaldenkmal

Den künftigen Präsidenten wird es „theoretisch unmöglich“ sein, ihr Arbeitszimmer ohne Zustimmung des Parlaments radikal umzubauen oder deutlich umzugestalten, sagte Trump bei der Unterzeichnung einer entsprechenden Anordnung im Weißen Haus.

Washington – US-Präsident Donald Trump hat das von ihm großflächig mit Goldornamenten verzierte Oval Office zum Nationaldenkmal erklärt. Dies werde es künftigen Präsidenten „theoretisch unmöglich“ machen, ihr Arbeitszimmer ohne Zustimmung des Parlaments radikal umzubauen oder deutlich umzugestalten, sagte Trump bei der Unterzeichnung einer entsprechenden Anordnung im Weißen Haus. Ob er damit verhindern kann, dass seine Nachfolger den Raum wieder umgestalten, ist allerdings fraglich.

Die Rechtswirksamkeit der Anordnung, die Trump am Donnerstag (Ortszeit) im Weißen Haus unterzeichnet hatte, sei unklar, schrieb die Washington Post. Künftige Präsidenten würden dadurch nicht gehindert, das Oval Office neu zu dekorieren, hieß es in der Zeitung USA Today.

Trump nahm Maßnahmen früherer Präsidenten zurück

Der Denkmal-Status soll auch für den anliegenden Kabinetts-Sitzungssaal gelten, in dem unter anderem die Kronleuchter erneuert worden seien, sagte Trump. In dem Dokument selbst heißt es allerdings: „Nichts in dieser Anordnung darf so ausgelegt werden, dass sie die Befugnis des Präsidenten einschränkt, das Denkmal neu zu gestalten (...), sofern die historische Struktur und der architektonische Charakter des Denkmals nicht wesentlich beeinträchtigt wird“.

Als Präsident hatte Trump zudem bereits selbst Anordnungen seiner Vorgänger zurückgenommen. Im Juli hatte er die Fläche des Naturschutzgebiets „Bears Ears“ erheblich verkleinert, um den Weg für Erdölbohrungen und Kohlebergbau freizumachen. Damit machte er eine Maßnahme seines Vorgängers Joe Biden rückgängig.

Trump-Goldschmuck

Das Oval Office ist der bekannteste Raum im Weißen Haus. In den vergangenen Jahrzehnten wurde das Präsidenten-Arbeitszimmer auf unzähligen Fotos abgebildet, die auch die vom jeweiligen Präsidenten geprägte Inneneinrichtung festhielten. Trump gestaltete den Raum in seiner zweiten Amtszeit besonders beherzt um und ließ vor allem zahlreiche Goldornamente an den Wänden anbringen.

Die Renovierung des Arbeitszimmers sorgte immer wieder für Spott. Erst kürzlich hatte Ex-Präsident Barack Obama bei einem Auftritt im Wahlkampf gesagt, Trump sollte eher bei einem auf Hausbau, Inneneinrichtung und Renovierung spezialisierten TV-Sender zu sehen sein. Trumps Oval Office sehe aus, „als hätte Saddam Hussein eine Cheesecake Factory eröffnet“, sagte Obama in Anspielung auf den überladenen Luxus in Palastbauten des früheren irakischen Diktators und die für ihren eher kitschigen Dekor bekannte US-Restaurantkette.

Trump spricht seit Midterms über Architektur

Trumps Republikaner hatten bei den US-Parlamentswahlen am Dienstag eine verheerende Niederlage hinnehmen müssen. Ab Beginn der neuen Legislaturperiode im Jänner haben die Demokraten die Mehrheit in beiden Kammern des US-Kongresses – derzeit kontrollieren die Republikaner noch das Repräsentantenhaus und den Senat.

In den Tagen nach der Wahl sprach Trump hauptsächlich von seinen Architekturprojekten, darunter seine Pläne für einen Ballsaal, für den er bereits den Ostflügel des Weißen Hauses abreißen ließ. Denkmalschützer gehen dagegen vor, der Ballsaal darf aber zunächst weitergebaut werden.

Arbeit an Triumphbogen vorerst gestoppt

Zudem verwies Trump auf seine Pläne, einen riesigen Triumphbogen zu bauen. Gegner des Projekts erzielten am Donnerstag allerdings einen ersten Erfolg vor Gericht: Eine Richterin setzte die Arbeit an dem umstrittenen rund 76 Meter hohen Bauwerk zunächst für zwei Wochen aus, während die Rechtmäßigkeit des Projekts geprüft wird.