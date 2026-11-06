Weitere Fälle geklärt: Kinder manipulierten Halloween-Süßigkeiten selbst

Bislang sind 28 Meldungen zu mutmaßlich manipulierten Süßigkeiten eingegangen, sieben Fälle wurden geklärt. Die Altersspanne der Betroffenen reicht von zwei Jahren bis ins Erwachsenenalter.

Wien – Die Polizei hat drei weitere Fälle geklärt, in denen Halloween-Süßigkeiten mit Metallgegenständen präpariert worden sind. Auch dieses Mal dürften Kinder die Naschereien selbst manipuliert haben, nachdem sie zuvor im Internet, in klassischen oder in sozialen Medien von vergleichbaren Vorfällen erfahren hatten, hieß es am Freitag in einer Aussendung des Bundeskriminalamts (BK). Insgesamt seien zu diesem Zeitpunkt 28 Meldungen zu mutmaßlich manipulierten Süßigkeiten eingegangen.

Davon entfallen acht auf Niederösterreich, neun auf Oberösterreich, acht auf die Steiermark, zwei auf Wien sowie eine auf Salzburg. Geklärt davon wurden zwei Vorfälle aus Oberösterreich, zwei aus der Steiermark sowie jeweils einer aus Salzburg, Niederösterreich und Wien. In der Mehrzahl der gelösten Fälle hatten Warnvideos, die sich via Instagram und andere Plattformen an Erziehungsberechtigte richten, „Ideengeber“ für die Kinder.

Ermittlungen in alle Richtungen

Die Ermittlungsgruppe „Treat“ im Bundeskriminalamt arbeite mit den Landeskriminalämtern weiterhin an der Aufklärung aller Vorkommnisse. Bereits zu Beginn der Ermittlungen sei die Vermutung aufgekommen, dass das Internet bei der Verbreitung entsprechender Inhalte und der Nachahmung solcher Handlungen eine wesentliche Rolle spielen dürfte.

Doch das BK betonte erneut, dass die bisherigen Ermittlungsergebnisse keine pauschalen Rückschlüsse auf die übrigen Fälle zulassen. Es werde in alle Richtungen ermittelt. Zentral sei, tatsächliche Manipulationen von möglichen Nachahmungshandlungen zu unterscheiden und allfällige Zusammenhänge zwischen den einzelnen Fällen zu erkennen.

Dass nicht alle Betroffenen die Süßigkeiten selbst präpariert haben können, zeige sich an deren Altersspanne: Das jüngste betroffene Kind ist erst zwei Jahre alt, bestätigte ein Sprecher des BK der APA einen entsprechenden Bericht der Kronen Zeitung. Die Ältesten seien bereits erwachsen.

Kein harmloser Scherz

Das BK wiederholte seine Warnung, derartige Handlungen nachzuahmen oder Manipulationen von Süßigkeiten als Scherz zu betrachten, und wies darauf hin, dass gegebenenfalls mit strafrechtlichen Konsequenzen gerechnet werden muss. Wie die APA am Donnerstag berichtete, wurde eine 14-jährige Jugendliche aus Wien bereits wegen des Verdachts der Vortäuschung einer mit Strafe bedrohten Handlung angezeigt. (APA)