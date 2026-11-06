Auffahrunfall in St. Johann: Lkw übersah abbiegenden Pkw

Bei einem Auffahrunfall auf der Innsbrucker Straße in St. Johann ist am Freitagvormittag eine 76-jährige Autofahrerin leicht verletzt worden. Ein nachfolgender Lkw prallte in das Heck ihres stehenden Pkw.

Die Österreicherin war gegen 9 Uhr in Richtung Going unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 31 verlangsamte sie ihre Fahrt, hielt an und wollte nach links abbiegen. Hinter ihr fuhr ein 39-Jähriger mit einem Lkw in dieselbe Richtung. Aus noch ungeklärter Ursache kollidierte der Lastwagen mit dem Heck des Pkw.