Mehr als 1000 Verstöße bei großer Lkw-Kontrollaktion in Tirol

Bei einer landesweiten Schwerpunktaktion nahm die Polizei am Donnerstag 221 Schwerfahrzeuge unter die Lupe. 24 Lenkern wurde vorübergehend die Weiterfahrt untersagt, drei Kennzeichen wurden abgenommen.

Bei einer landesweiten Kontrolle des Schwerverkehrs hat die Polizei am Donnerstag insgesamt 221 Fahrzeuge und deren Lenker überprüft. 24 Lenkern wurde vorübergehend die Weiterfahrt untersagt. Sie durften erst weiterfahren, nachdem der gesetzmäßige Zustand hergestellt worden war. Wegen technischer Mängel und Gefahr im Verzug nahm die Polizei drei Kennzeichen ab.

Kontrollen auf Hauptverkehrsrouten

Der Kontrolleinsatz fand zwischen 9 und 17 Uhr statt. Überprüft wurde auf den Haupttransitrouten A12, A13 und S16 sowie im weiteren Tiroler Straßennetz. Kontrollstellen gab es unter anderem an der Fernpassstraße, Reschenstraße, Loferer Straße, Drautalstraße, Seefelder Straße, Tiroler Straße, Zillertalstraße und Achenseestraße.

Die Einsatzkräfte kontrollierten unter anderem die Einhaltung der Lenk- und Ruhezeiten, den technischen Zustand der Fahrzeuge, die Beladung und Ladungssicherung sowie Gefahrguttransporte. Auch die Ausrüstung und die Einhaltung des Güterbeförderungsgesetzes wurden überprüft. Techniker des Landes Tirol und der Asfinag unterstützten die Polizei.

1095 Verwaltungsübertretungen

Insgesamt stellten die Einsatzkräfte 1095 Verwaltungsübertretungen fest. Den größten Anteil machten 784 Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten aus. Hinzu kamen 125 Beanstandungen wegen technischer Mängel, etwa an Reifen, Radlagern, Bremsen oder Beleuchtung. Außerdem registrierte die Polizei 22 Gewichtsüberschreitungen, neun Gefahrgutverstöße und zwei Fälle fehlender oder unzureichender Ladungssicherung.

Weitere 153 Übertretungen betrafen unter anderem gewerberechtliche Vorschriften, die Fahrzeugausrüstung, die Gurtpflicht oder bestehende Fahrverbote. Von ausländischen Verkehrsteilnehmern wurden in 147 Fällen Sicherheitsleistungen eingehoben.

Fünf mutmaßliche Fälschungen angezeigt

Zudem brachte die Polizei fünf mutmaßliche Fälschungen von Beweismitteln bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck zur Anzeige. In vier Fällen sollen Aufzeichnungen über Lenk- und Ruhezeiten manipuliert worden sein. In einem weiteren Fall soll ein Frachtbrief gefälscht worden sein, um ein bestehendes Lkw-Fahrverbot zu umgehen.