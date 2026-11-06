Interview vor Premiere in Tirol
Opernsänger Langbein und Schweinester: Streiten klappt schon sehr gut
Susanne Langbein und Paul Schweinester spielen in „Ball im Savoy“ ein zerkrachtes Ehepaar und schlüpfen zum Aufwärmen schon einmal kurz in diese Rollen.
© Patrick Steiner
Susanne Langbein und Paul Schweinester sind im klassischen Gesangsfach ausgebildet. In der Operette „Ball im Savoy“ am Tiroler Landestheater wird den beiden alles abverlangt – auch die hohe Schule des ehelichen Disputs.
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