Interview vor Premiere in Tirol

Opernsänger Langbein und Schweinester: Streiten klappt schon sehr gut

Susanne Langbein und Paul Schweinester spielen in „Ball im Savoy“ ein zerkrachtes Ehepaar und schlüpfen zum Aufwärmen schon einmal kurz in diese Rollen.
© Patrick Steiner
Markus Schramek

Von Markus Schramek

Susanne Langbein und Paul Schweinester sind im klassischen Gesangsfach ausgebildet. In der Operette „Ball im Savoy“ am Tiroler Landestheater wird den beiden alles abverlangt – auch die hohe Schule des ehelichen Disputs.

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