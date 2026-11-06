Hackerangriff auf Brenner Basistunnel: Gesellschaft bestätigt Cyberattacke

Die Betreibergesellschaft BBT SE bestätigt einen Cyberangriff auf das milliardenschwere Tunnelprojekt. Dabei gelang es den Angreifern, auf Daten zuzugreifen. Die Sicherheitsprotokolle wurden laut Gesellschaft „umgehend aktiviert“. Nicht beantwortet wurde, ob es Verhandlungen und etwaige Zahlung an die Hacker gab.