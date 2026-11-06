Online-Medium ZackZack von Peter Pilz muss Konkurs anmelden

Wien – ZackZack ist Geschichte. Das vom vormaligen Abgeordneten Peter Pilz gegründete Online-Medium bzw. die Zack Media GmbH hat Konkurs angemeldet, wie zunächst Der Standard berichtete. Pilz verabschiedete sich bereits in einem Video und sprach von sieben "außergewöhnlichen Jahren" von ZackZack.

Hintergrund des Konkurses ist, dass sich das Medium Klagen von Spitzen-Polizisten wie Polizeidirektor Michael Takacs ausgesetzt sah und die dafür nötigen Rücklagen nicht aufbringen kann. Die Klage listet eine Reihe von Artikeln auf ZackZack auf, in denen Pilz wiederholt üble Nachrede begangen haben soll. Dafür seien summiert bis zu 4,3 Millionen Euro fällig. Beim Einlangen einer solchen Medienklage muss das betroffene Unternehmen unter bestimmten Voraussetzungen Rücklagen bilden. Das kann sich die Zack Media GmbH offenkundig nicht leisten.

Causa Pilnacek als Klagsauslöser

Pilz, der zunächst über viele Jahre für die Grünen und später über die von ihm selbst gegründete Liste JETZT im Nationalrat vertreten, hatte die Vorwürfe gegen die Polizisten in der Causa Pilnacek erhoben. Im Wesentlichen ging es darum, dass diese im Sinne der ÖVP die Untersuchungen beeinflusst hätten. Im Dezember vergangenen Jahres war er wegen übler Nachrede in erster Instanz nicht rechtskräftig verurteilt worden.