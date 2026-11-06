Einbruch in Mittelschule Hopfgarten: Täter erbeuteten Bargeld

Unbekannte Täter sind zwischen Donnerstag, 16 Uhr, und Freitag, 6.25 Uhr, in die Mittelschule in Hopfgarten im Brixental eingebrochen. Auf welche Weise sie ins Gebäude gelangten, ist laut Polizei bisher unklar.

Im Inneren brachen die Täter die Türen zum Sekretariat und zur Direktion auf und durchsuchten die Räume. Sie erbeuteten Bargeld im unteren dreistelligen Eurobereich. Der entstandene Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf einen unteren fünfstelligen Eurobetrag.