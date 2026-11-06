Kitzbüheler Geschichte
50 Jahre The Londoner: Das Wohnzimmer der Kitz-Sieger feiert Geburtstag
Natürlich haben auch Giovanni Franzoni und Co. ihre Siege beim Hahnenkamm Rennen 2026 im Londoner würdig begossen.
© Screenshot: instagram thelondonerkitz, Böhm/TT
Als die Familie Gunnell 1976 das Lokal in Kitzbühel eröffnete, ahnte wohl niemand, dass daraus eine der bekanntesten Après-Ski- und Sportbars Europas werden würde. Nun feiert das Pub Geburtstag und blickt auf ein halbes Jahrhundert voller Geschichten, Legenden und Siegerpartys zurück.
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