50 Jahre The Londoner: Das Wohnzimmer der Kitz-Sieger feiert Geburtstag

Als die Familie Gunnell 1976 das Lokal in Kitzbühel eröffnete, ahnte wohl niemand, dass daraus eine der bekanntesten Après-Ski- und Sportbars Europas werden würde. Nun feiert das Pub Geburtstag und blickt auf ein halbes Jahrhundert voller Geschichten, Legenden und Siegerpartys zurück.