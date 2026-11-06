Szenario durchgespielt
Trinkwasser im O-Dorf mit Kolibakterien verunreinigt: Innsbruck übte den Notfall
Auch ein Großumfangfahrzeug war vor Ort, das die Versorgung von 50 Personen sichern könnte.
© Liebl Daniel
In den vergangenen Monaten gab es in einigen Tiroler Gemeinden Verunreinigungen des Trinkwassers. Dieses Szenario hat die Stadt Innsbruck in ihrer Krisensimulation am Freitag geübt. In der gestellten Situation war das Trinkwasser im Olympischen Dorf durch Kolibakterien kontaminiert.
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