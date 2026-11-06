Paragleiter prallte im Stubaier Gletscher gegen Felsen, 23-Jähriger schwer verletzt

Ein 23-jähriger Deutscher mit Wohnsitz in Innsbruck ist am Freitagnachmittag im Stubaier Gletscherschigebiet bei einem Startversuch mit einem Para-/Hängegleiter schwer verletzt worden. Er und ein 21-jähriger Deutscher, ebenfalls in Innsbruck wohnhaft, wollten laut Polizei auf der präparierten, aber gesperrten Piste Nr. 17 („Zufahrt Fernau“) starten.

Der 21-Jährige brach seinen Versuch vorzeitig ab. Der 23-Jährige setzte den Startlauf fort und fuhr auf Freeride-Schiern die Piste talwärts, um den nötigen Auftrieb zu erzeugen. Dann verließ er die Piste und fuhr in einen steilen Hang im alpinen Gelände ein. Aus bisher unbekannter Ursache gewann er nicht genug Höhe und prallte in einem flacheren Geländeabschnitt mit den Schiern gegen Felsen. Unmittelbar danach schlug er mit dem Körper gegen mehrere große Felsbrocken.