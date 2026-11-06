Nach Schlappe bei Midterms: Trump feuert Stabschefin Susie Wiles

Die 69-Jährige war maßgeblich für die Strategie Trumps bei den Kongresswahlen verantwortlich. Ihr Nachfolger wird Stellvertreter Stephen Miller. Der 41-Jährige gilt als rechter Hardliner.

Washington – US-Präsident Donald Trump feuert nach der verheerenden Wahlniederlage der Republikaner seine Stabschefin Susie Wiles. Trump dankte der 69-Jährigen am Freitag auf Truth Social für ihre "großartige Arbeit". Am Montag übernimmt der bisherige Vizestabschef Stephen Miller den Leitungsposten im Weißen Haus. Er gilt als rechter Hardliner und als Vordenker von Trumps harter Abschiebepolitik. Miller ist einer der wenigen Berater Trumps, der die erste Amtszeit komplett überstanden hat.

Die Jahre der Präsidentschaft von Joe Biden nutzte Miller, um die Grundlage für Trumps neuen Anlauf zu legen. Der 41-Jährige schrieb als einer der ganz engen Vertrauten Trumps viele seiner Reden und gilt als intellektuelle Wurzel von dessen Politik. In Trumps zweiter Amtszeit fiel Miller vor allem mit umstrittenen Aussagen zu Migration und Geburtsrecht auf.

Die nun scheidende Wiles war maßgeblich für die Strategie der Trump-Regierung bei den Kongresswahlen verantwortlich. Auf ihre Initiative hin absolvierte der 80-jährige Präsident im Monat vor der Wahl einen Marathon von 30 Wahlkampfauftritten in 20 US-Staaten. Dies zahlte sich jedoch nicht aus. Wiles soll den Angaben zufolge nun "in die politische Trump-Organisation wechseln".

Positionskämpfe in der Republikanischen Partei

Bei den Kongresswahlen hatten die Republikaner ihre Mehrheiten in Senat und Repräsentantenhaus an die Demokraten verloren. Das ist ein verheerendes Ergebnis für Trump, der die Wahlen zu einer Abstimmung über seine Politik gemacht hatte. Seither laufen Positionskämpfe in der Republikanischen Partei um die künftige Ausrichtung. Außerdem gingen Spekulationen los, ob Trump sein Kabinett und seinen Machtzirkel im Oval Office umbauen wird.

Wiles ist nun offensichtlich der erste Fall. Sie habe bereits Donnerstagabend ihren Rücktritt eingereicht, berichtete der US-Sender CBS News unter Berufung auf einen Insider.

Im Frühjahr war bekannt geworden, dass Wiles an Brustkrebs erkrankt war. "Susie ist als eine meiner engsten und wichtigsten Beraterinnen eine starke Persönlichkeit und zutiefst dem Dienst am amerikanischen Volk verpflichtet", schrieb Trump damals. Im September gab Wiles bekannt, den Kampf gegen die Krankheit gewonnen zu haben.

69-Jährige organisierte Regierungsalltag des Präsidenten

Als Stabschefin war Wiles verantwortlich dafür, den Regierungsalltag des Präsidenten zu organisieren. Die 69-jährige politische Strategin gilt als extrem loyal und diskret. Wiles war die erste Frau auf dem Posten und war zuvor unter anderem Trumps Wahlkampfmanagerin.