Einbrecher stehlen Fitnessgeräte aus Lager in Fieberbrunn, Polizei sucht Zeugen

Unbekannte Täter haben sich zwischen Donnerstag, gegen 12.30 Uhr, und Freitag, gegen 12.30 Uhr, gewaltsam Zutritt zum Outdoorbereich eines Fitnessstudios in Fieberbrunn verschafft. Aus einem Gerätelager stahlen sie laut Polizei diverse Fitnessgeräte.