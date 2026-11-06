Geräte aus Lager gestohlen
Einbrecher stehlen Fitnessgeräte aus Lager in Fieberbrunn, Polizei sucht Zeugen
Unbekannte Täter haben sich zwischen Donnerstag, gegen 12.30 Uhr, und Freitag, gegen 12.30 Uhr, gewaltsam Zutritt zum Outdoorbereich eines Fitnessstudios in Fieberbrunn verschafft. Aus einem Gerätelager stahlen sie laut Polizei diverse Fitnessgeräte.
Der Schaden liegt im mittleren vierstelligen Eurobereich. Die Erhebungen sind im Gange. Hinweise nimmt die Polizei Fieberbrunn unter der Telefonnummer 059133/7202 entgegen. (TT.com)