Telfs jubelte spät
Ebbs legte Auswärtsseuche ab, Stubai feiert 18-jährigen Comebacker und Matchwinner
Ebbs (r./Sebastian Randu) behielt bei Kolsass/Weer (Florian Rieder) knapp die Oberhand.
© Marion Gogl
Während Ebbs in der tt.com Tiroler Liga nach drei Monaten wieder einen Liga-Sieg in der Fremde holte, bejubelten Stubai und Telfs zwei zu Stürmern umfunktionierte Abwehrspieler. Besonders Stubai-Youngster Christoph Tanzer wurde für seine lange Leidenszeit entschädigt - mit einem Hattrick.
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