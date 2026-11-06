Ebbs legte Auswärtsseuche ab, Stubai feiert 18-jährigen Comebacker und Matchwinner

Während Ebbs in der tt.com Tiroler Liga nach drei Monaten wieder einen Liga-Sieg in der Fremde holte, bejubelten Stubai und Telfs zwei zu Stürmern umfunktionierte Abwehrspieler. Besonders Stubai-Youngster Christoph Tanzer wurde für seine lange Leidenszeit entschädigt - mit einem Hattrick.