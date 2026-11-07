Papst lobt Uruguays Demokratie als Modell

Zum Auftakt einer zwölftägigen Südamerika-Reise ist Papst Leo XIV. in Uruguay angekommen. Auf dem Flugplatz der Hauptstadt Montevideo wurde das Oberhaupt von weltweit 1,4 Milliarden Katholiken am Abend vom gemäßigt linken Präsidenten Yamandu Orsi empfangen. In einer ersten Rede lobte er das 3,5-Millionen-Einwohner-Land für mehr als vier Jahrzehnte "ununterbrochene Demokratie" mit friedlichen Regierungswechseln. Damit ist Uruguay eine Ausnahme in Südamerika.

Weitere Stationen von Leos bisher längster Auslandsreise seit Beginn seines Pontifikats im vergangenen Jahr sind das Nachbarland Argentinien sowie Peru. Dort verbrachte er mehr als 20 Jahre als Missionar für die Augustiner und dann als Bischof. Der gebürtige US-Amerikaner hat seither auch die peruanische Staatsbürgerschaft. "Ich bin glücklich, zurückzukehren", sagte er im Flugzeug.

Den mehr als 13-stündigen Flug überstand der Papst offensichtlich gut. Wegen seiner Krebserkrankung hatte es Zweifel gegeben, ob der 71-Jährige die Reise überhaupt antreten kann. Nach einer Lungenoperation Mitte Oktober, bei der ihm ein Teil des rechten Lungenflügels mit einem bösartigen Tumor entfernt wurde, gaben die Ärzte grünes Licht. Nach Angaben der Ärzte ist er nun wieder krebsfrei. Seinen eigenen Worten zufolge hatte er nach der OP nie Zweifel an der Reise.

Auf die Frage nach den Gründen für eine schnelle Erholung entgegnete Leo: "Der Glaube an Gott, gute Ärzte, gute Chirurgen und ein gesunder Lebensstil." In seiner Rede sagte er später: "Ich habe selbst die Grenzen erlebt, die einem durch Krankheit erwachsen und bin zutiefst dankbar für die erhaltene Hilfe. Das lässt mich an die vielen Frauen und Männer denken, denen die Mittel fehlen für eine frühzeitige Diagnose oder für die Behandlung, die sie brauchen."

Bei einem Empfang im Präsidialamt fand Leo auch lobende Worte für eine nahezu vollständige Umstellung der Stromversorgung in Uruguay auf erneuerbare Energien. Kritisch äußerte er sich zu der niedrigen Geburtenrate des Landes. In diesem Zusammenhang sprach er sich abermals strikt gegen Abtreibungen aus. Bei der Fahrt mit dem Papamobil durch die Straßen Montevideos wurde er nach Angaben der lokalen Behörden von etwa 30.000 Menschen bejubelt.

Im Flugzeug ging der Pontifex auch kurz auf die Zwischenwahlen in den USA ein, die für das republikanische Lager von Präsident Donald Trump mit einer schweren Niederlage geendet hatten. Auf die Bitte um einen Kommentar entgegnete er: "Ich bin stolz darauf, Amerikaner zu sein und das Wahlrecht auszuüben." Leo hatte per Briefwahl seine Stimme abgegeben. Seit seiner Wahl im vergangenen Jahr kam es mehrfach zu Kontroversen zwischen dem ersten Papst aus den USA, mit bürgerlichem Namen Robert Francis Prevost, und Präsident Trump.

In Südamerika ist der Anteil der Katholiken deutlich höher als in Europa. Anders als in den beiden späteren Besuchsländern gilt in Uruguay eine strikte Trennung zwischen Kirche und Staat. Argentinien war die Heimat von Leos Vorgänger Franziskus, der vergangenes Jahr an Ostern gestorben war. Als Papst kehrte Franziskus nie nach Argentinien zurück. Vermutet wird, dass er befürchtete, in die dortige Politik hineingezogen zu werden.

Sowohl Argentinien als auch Peru werden heute von rechtspopulistischen Staatschefs regiert, Präsident Javier Milei und Präsidentin Keiko Fujimori, deren inzwischen verstorbener Vater früher selbst Präsident war. In Uruguay führt Orsi seit vergangenem Jahr ein Mitte-Links-Bündnis. Nach Angaben des Vatikans will Leo während seiner Reise auch Opfer sexuellen Missbrauchs durch katholische Geistliche treffen. Details nannte die Kirche nicht.