Neuer russischer Raketenangriff auf Kiew und das Umland

Russland hat die ukrainische Hauptstadt Kiew und ihr Umland erneut mit Raketen angegriffen. "Der Feind haut mit Ballistik auf Infrastrukturobjekte", schrieb Bürgermeister Vitali Klitschko auf Telegram. Explosionen habe es in der Vorstadt gegeben. Der Angriff fand in mehreren Wellen statt. Auch im Kiewer Zentrum waren mehr als ein Dutzend Explosionen deutlich zu hören. Trümmerteile trafen ein fünfstöckiges Wohngebäude. Auch die Fassade eines weiteren Gebäudes wurde beschädigt.

Angaben der ukrainischen Luftwaffe und militärnaher Beobachter zufolge galten die Angriffe Wärmekraftwerken im Stadtgebiet und südlich von Kiew sowie einem Umspannwerk westlich der Metropole. Kurz zuvor hatte Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer Videobotschaft vor einem neuen russischen Angriff auf Energieanlagen und die Brücken über den Fluss Dnipro gewarnt.