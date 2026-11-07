Tiroler ÖVP beschließt Grundsätze und "Tirol-Mitgliedschaft"
Ein Jahr vor der Landtagswahl im Herbst 2027 begeht die Tiroler ÖVP am Samstag im Innsbrucker Congress einen sogenannten "Grundsatzparteitag". Dabei sollen rund 300 Delegierte zum ersten Mal ein eigenes "Grundsatzprogramm" beschließen. Zudem will man per Statutenänderung eine "Tirol-Mitgliedschaft" ins Leben rufen. Es soll künftig möglich sein, ausschließlich Mitglied der Tiroler ÖVP zu werden, ohne automatisch auch der Bundes-ÖVP anzugehören.
Man wolle die Tiroler ÖVP "inhaltlich von der Bundespolitik emanzipieren", machten Landesparteiobmann Landeshauptmann Anton Mattle und die Seinen im Vorfeld keinen Hehl daraus, Distanz zu ebendieser und damit auch zur Bundes-ÖVP halten zu wollen. Es gehe um mehr Eigenständigkeit und das Herausstreichen von Werten wie "Eigentum, Leistung und Familie".
Der Grundsatzparteitag beginnt bereits um 11.00 Uhr, dann diskutieren die Delegierten bis zum frühen Abend in Kapiteln über die erarbeiteten Leitlinien und beschließen sie. Kontroverse Diskussionen sind nicht zu erwarten. Am Abend folgt dann der eigentliche schwarze Höhepunkt: Die Abendveranstaltung mit erwarteten über 1.000 Teilnehmern unter dem Titel "Aufbruch für Tirol": Als Ehrengäste und Redner werden Südtirols Landeshauptmann Arno Kompatscher (SVP), Vorarlbergs Landeschef Markus Wallner (ÖVP) und vor allem der CSU-Vorsitzende und bayerische Ministerpräsident Markus Söder erwartet. Damit soll eine "Achse geschmiedet" werden, wie es hieß. Diese ist wegen der Person Söder nicht unumstritten, bezieht der Ministerpräsident doch in Sachen Transit teils durchaus gegensätzliche Positionen.
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