Kraniche pausierten wegen Trockenheit nur kurz im Burgenland

Am Ostufer des Neusiedler Sees machen seit kurzem wieder tausende Kraniche Rast auf ihrem Weg in ihre Winterquartiere. Die Situation ist dieses Jahr aber etwas anders, denn aufgrund der Trockenheit weichen sie großteils auf Schlafquartiere auf der ungarischen Seite des Nationalparks aus, erklärte Harald Grabenhofer vom Nationalpark Neusiedler See im APA-Gespräch. Insgesamt ist mit dem Besuch von rund 40.000 Vögeln zu rechnen.

Der Zeitraum für den Zug der Kraniche im Nordburgenland hat sich in den vergangenen zwei, drei Jahren verändert. War davor erst um den Monatswechsel Oktober/November mit ihnen zu rechnen, kommen die ersten nun bereits um den 20. Oktober. Ihre traditionellen Schlafplätze südlich von Apetlon, die sie seit 15 Jahren nutzen, seien derzeit nicht ideal. Die Vögel besuchen daher großteils Plätze in Ungarn, so Grabenhofer. Ideale Schlafplätze finden die Kraniche auf Wiesen nahe des Neusiedler Sees, die etwas unter Wasser stehen, denn dort sind sie auch vor Fressfeinden sicher.