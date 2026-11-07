SchlossbesitzerIn gesucht: In diesem Ort steht eine der exklusivsten Immobilien Tirols

Das im Kern fast 400 Jahre alte Schloss Achenrain in Kramsach steht zum Verkauf. Wer den als „barockes Juwel“ beworbenen Bau mit seinen gut 700 Quadratmetern Wohnfläche erstehen will, braucht ein Faible für historische Gemäuer. Und genug Zeit, sie wieder auf Vordermann zu bringen. Ein Streifzug durch prachtvolle Räume mit bröckelndem Putz.