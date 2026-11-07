Kristoffersen wollte für Österreich fahren: Daran scheiterte der Wechsel zum ÖSV

Im österreichischen Ski-Team hätte es im Sommer beinahe einen prominenten Neuzugang gegeben. Aufgrund von Differenzen mit dem norwegischen Skiverband prüfte Slalom-Ass Henrik Kristoffersen einen Wechsel zum ÖSV. Das verriet der Norweger, der seit zehn Jahren in Österreich lebt, unlängst im Podcast „Intervjuet“.

Sogar Anwälte sollen bereits am Werk gewesen sein, um den spektakulären Ski-Transfer abzuwickeln. Doch ein Problem ließ sich nicht lösen: Um die österreichische Staatsbürgerschaft zu erlangen, hätte Kristoffersen seine norwegische ablegen müssen. Diesen drastischen Schritt wollte der 32-jährige zweifache Familienvater nicht gehen.

So bleibt der Technik-Spezialist den Norwegern erhalten. Immerhin: Seit diesem Sommer dürfen die Ski-Wikinger mit eigenem Kopfsponsor an den Start gehen. Bislang war der Platz am Helm nur Verbands-Sponsoren vorbehalten. Aus diesem Grund kehrte auch Lucas Pinheiro Braathen einst den Skandinaviern den Rücken und startet nun für Brasilien. (TT.com)