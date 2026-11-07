Kleinflugzeug auf Autobahn bei Magdeburg abgestürzt: Zwei Tote

Auf der Autobahn 2 nordöstlich von Magdeburg in Deutschland ist ein Kleinflugzeug abgestürzt. Zwei Insassen konnten von den Rettungskräften nur noch tot geborgen werden.

Fahrzeuge auf der A2 wurden von dem abstürzenden Flugzeug nicht erfasst – die Autobahn ist eine der wichtigsten Ost-West-Verbindungen in Deutschland. Der Absturz ereignete sich am Freitagnachmittag, das Flugzeug stürzte aus bislang unbekannter Ursache auf die Fahrbahn und geriet laut Polizei in Brand.

Nach dem Crash wurde die Autobahn in Richtung Hannover gesperrt, erst am Abend wurde die Strecke dann wieder freigegeben. Das Flugzeug war zuvor von einem Abschleppunternehmen geborgen worden.

📽️ Video | Kleines Flugzeug auf A2 verunglückt

Bitte stimmen Sie dem Laden von Drittanbieter-Inhalten zu, um dieses Video von Glomex (Datenschutz) ansehen zu können. Zustimmen und Abspielen