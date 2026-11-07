Kommentar

Fahrlässige Verunsicherung

Wolfgang Sablatnig

Kommentarvon Wolfgang Sablatnig

Bei der Reform des Wehr- und des Zivildienstes geht es um die Sicherheit des Landes und um Lebenszeit der jungen Männer. Die Debatte wird dieser Ernsthaftigkeit nicht gerecht.

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