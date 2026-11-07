92 Einsätze in Tirols Bergen: Wann schlagen Hunde bei der Vermisstensuche an?

Am Wochenende rücken erneut Alpinpolizei und Bergrettung aus, um nach der 25-jährigen Carolin Schmidt zu suchen, deren Spur sich in Seefeld verliert. Dass Menschen in den Bergen vermisst werden, ist kein Einzelfall. Bei der Suche kommen auch Bergrettungshunde zum Einsatz, die eine spezielle Ausbildung brauchen.