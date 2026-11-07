Vorarbeit mit Drohnen
92 Einsätze in Tirols Bergen: Wann schlagen Hunde bei der Vermisstensuche an?
Carolin Schmidt wurde laut Zeugen zum letzten Mal am 15. September in einem Geschäft in Seefeld gesehen. Weil man aber einen Alpinunfall vermutet, konzentriert sich diesmal die Suche besonders auf den Bereich um das Gaistal in der Leutasch.
© Polizei Seefeld
Am Wochenende rücken erneut Alpinpolizei und Bergrettung aus, um nach der 25-jährigen Carolin Schmidt zu suchen, deren Spur sich in Seefeld verliert. Dass Menschen in den Bergen vermisst werden, ist kein Einzelfall. Bei der Suche kommen auch Bergrettungshunde zum Einsatz, die eine spezielle Ausbildung brauchen.