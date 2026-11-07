Neue Möbel für öffentliche Räume in Hall gesucht: Bewohner können Ideen bewerten

Am Samstag lädt Hall zum Tag der offenen Tür unter dem Motto „Klimafitte Stadtmöblierung“ ein. Im Gewölbe „Griass di“ präsentieren Architekturstudierende der Universität Innsbruck innovative Konzepte und Modelle für die Neugestaltung des öffentlichen Raums.

Hall in Tirol – Zunehmende Hitze im Sommer stellt Städte vor neue Herausforderungen. Gleichzeitig steigt das Bedürfnis nach Aufenthaltsorten im Freien, die ohne Konsumzwang genutzt werden können. Mit diesen Zukunftsfragen haben sich Studierende am Institut für Gestaltung der Universität Innsbruck auseinandergesetzt. Sie analysierten verschiedene Bereiche der Haller Altstadt im Hinblick auf deren räumliche Qualitäten, Nutzungsmöglichkeiten und mikroklimatische Bedingungen.

Unter der Leitung von Lara Yegenoglu, Kristina Schinegger und Stefan Rutzinger entstanden daraus konkrete Visionen für eine neue Generation von Stadtmöbeln. Die Entwürfe setzen auf klimagerechte Stadtgestaltung, gezielte Begrünung, nachhaltige Materialien und eine Optimierung des Mikroklimas in der historischen Altstadt.

Infos Datum: Samstag, 7. November 2026

Samstag, 7. November 2026 Ort: Griass di im Gewölbe, Schergentorgasse 5, 6060 Hall in Tirol

Griass di im Gewölbe, Schergentorgasse 5, 6060 Hall in Tirol Uhrzeit: 9 bis 15 Uhr

9 bis 15 Uhr Tickets/Eintritt: Eintritt frei

Eintritt frei Projektpartner: Regionalmanagement Innsbruck-Land, Stadtmarketing Hall in Tirol, Universität Innsbruck

Besucherinnen und Besucher haben am Samstag beim Tag der offenen Tür die Möglichkeit, die erarbeiteten Modelle aus nächster Nähe zu betrachten. Vor Ort stehen die Studierenden persönlich bereit, um ihre Konzepte zu erklären und Fragen zu beantworten. Zudem ist das Publikum gefragt: Mittels Jetons können die Gäste die ausgestellten Modelle bewerten und so aktiv an der Prämierung der besten Ideen mitwirken.

Das Projekt „Klimafitte Stadtmöblierung“ wird vom Regionalmanagement Innsbruck-Land gemeinsam mit dem Stadtmarketing Hall in Tirol und der Universität Innsbruck umgesetzt sowie mit Mitteln des Bundes, des Landes Tirol und der Europäischen Union gefördert.

Verschiedene Ideen