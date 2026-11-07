Debüt für Kufstein Towers
In drei Jahren vom Anfänger zur Superliga: 16-Jähriger Tiroler schreibt Basketball-Märchen
Nach nur etwa drei Jahren im Basketball kämpfte sich der Kufsteiner Andrija Videnov mit viel Ehrgeiz und Kampfgeist in den Superliga-Kader der Kufstein Towers. Dort soll der 16-Jährige weiter reifen.
© Basket Austria/Alexander Schwaninger
Erst vor gut drei Jahren kam Andrija Videnov mit Basketball in Berührung. Nun ist der 16-Jährige bei den Pirlo Kufstein Towers das Vorbild für die Jugend.
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