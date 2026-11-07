Mehr Tirol, weniger Wien „Anders waren wir schon immer, jetzt ist es festgeschrieben“

Daheim wird gegen die Bundes-ÖVP und die Regierung aufbegehrt, in Wien oft abgenickt. Zwischen Anspruch und Wirklichkeit der Tiroler ÖVP klaffte zuletzt nicht selten eine Lücke. Der heutige Parteitag soll zum Signal werden, dass der eigenständige schwarze Kurs in Tirol künftig mehr ist als bloß Rhetorik.