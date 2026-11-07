Caritas fordert Unterstützung
„Wenn Jugendliche Probleme machen, dann haben sie selbst Probleme“
Sebastian Gabl, Leiter des Jugendzentrum „Space“ berichtet zusammen mit der Leiterin der Caritas-Tirol, Elisabeth Rathgeb von den Problemen junger Menschen in dieser Zeit multipler Krisen.
© Verena Langegger
Die Folgen der Teuerung gehen auch an jungen Menschen nicht spurlos vorbei. Im Jugendzentrum „Space“ in der Innsbrucker Reichenau wird immer öfter auch gekocht. Denn immer mehr Jugendliche bekommen zu Hause nicht genug zu essen. Die Tiroler Caritas fordert mehr Geld für die Betreuung von Jugendlichen.
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