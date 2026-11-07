„Wenn Jugendliche Probleme machen, dann haben sie selbst Probleme“

Die Folgen der Teuerung gehen auch an jungen Menschen nicht spurlos vorbei. Im Jugendzentrum „Space“ in der Innsbrucker Reichenau wird immer öfter auch gekocht. Denn immer mehr Jugendliche bekommen zu Hause nicht genug zu essen. Die Tiroler Caritas fordert mehr Geld für die Betreuung von Jugendlichen.