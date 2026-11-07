Flauschige Gäste
Ungewöhnlicher Besuch im Altersheim: Wie Alpakas in Ried für Abwechslung sorgen
Mit den beiden Alpakas Ignatz und Pauli geht es durch das Alters- und Pflegeheim. Der ehemalige Landwirt Johann Netzer freut sich, wieder einmal Kontakt mit Tieren zu haben.
© Rita Falk
Die Alpakas Pauli und Ignaz sind eigentlich in Landeck am Hof von Joe Thöni zu Hause. Doch gelegentlich machen die flauschigen Vierbeiner Ausflüge: Vor Kurzem ging es für die beiden ins Altersheim nach Ried im Oberinntal. Dort brachten sie die Bewohnerinnen und Bewohner zum Lachen – und sorgten sogar für Freudentränen.
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