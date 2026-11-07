180 Liter Diesel aus Traktor in Kematen gestohlen: Täter flüchteten

Zwei bislang unbekannte Täter haben in der Nacht auf Samstag rund 180 Liter Diesel aus einem Traktor gestohlen. Das Fahrzeug war bei einem Hof in Kematen abgestellt.

Die Täter zapften den Kraftstoff gegen 0.50 Uhr aus dem unversperrten Tank ab. Als der Sohn des Besitzers auf das Duo aufmerksam wurde, ergriffen die Unbekannten die Flucht. Sie fuhren mit einem dunklen Kombi mit unbekanntem slowakischem Kennzeichen davon.