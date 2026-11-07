Von 21. bis 31. Jänner 2027
Circustage Kufstein 2027 erstmals mit Zelt und Angeboten für Menschen mit Sehbehinderung
Der tschechische Handstandkünstler Michal Mudrák wird im neuen Zelt im Stadtpark auftreten und höchst akrobatisch einen Kuchen backen.
© Circustage27/Milos Stafek
Am Mittwoch wurde das Programm für die Circustage 2027 präsentiert. Mit ganz unterschiedlichen Kompanien und ArtistInnen verspricht das Festival für modernen Zirkus auch heuer wieder spannende Abende in Kufstein. Im Vorjahr waren beinahe alle Veranstaltungen ausverkauft.
Kommentare