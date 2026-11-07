Von 21. bis 31. Jänner 2027

Circustage Kufstein 2027 erstmals mit Zelt und Angeboten für Menschen mit Sehbehinderung

Der tschechische Handstandkünstler Michal Mudrák wird im neuen Zelt im Stadtpark auftreten und höchst akrobatisch einen Kuchen backen.
© Circustage27/Milos Stafek
Theresa Aigner

Von Theresa Aigner

Am Mittwoch wurde das Programm für die Circustage 2027 präsentiert. Mit ganz unterschiedlichen Kompanien und ArtistInnen verspricht das Festival für modernen Zirkus auch heuer wieder spannende Abende in Kufstein. Im Vorjahr waren beinahe alle Veranstaltungen ausverkauft.

Kommentare

0