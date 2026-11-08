Schütze tötet sechs Menschen in Krakau: Ermittler sprechen von Terrorismus

Die polnische Staatsanwaltschaft stuft die tödlichen Schüsse auf dem Marktplatz von Krakau als terroristische Straftat ein. Ein 24-Jähriger soll sechs Menschen getötet und zahlreiche weitere verletzt haben. Unter den Verletzten befindet sich auch eine Person aus Österreich.

Die Staatsanwaltschaft in Polen stuft die tödlichen Schüsse auf dem Marktplatz von Krakau als terroristische Straftat ein. Ermittelt werde wegen der Tötung von sechs Personen sowie des versuchten Mordes an zahlreichen weiteren Personen, darunter Polizeibeamte, „wobei diese Tat einen terroristischen Charakter aufwies“. Das teilte die Staatsanwaltschaft des Landes auf der Plattform X mit. Unter den zahlreichen Verletzten ist auch eine Person aus Österreich.

Die Ermittler sprachen nicht ausdrücklich von einem politischen Motiv. Zugleich werde wegen der Tötung von drei Personen in der Stadt Ostrowiec Swietokrzyski ermittelt. „Das Beweismaterial deutet darauf hin, dass diese Taten von derselben Person begangen wurden“, hieß es. In der Stadt zwei Fahrtstunden nordöstlich von Krakau waren im Wohnhaus der Familie Vater, Mutter und Schwester des mutmaßlichen Todesschützen tot mit Schussverletzungen aufgefunden worden. Der polnische Innenminister, Marcin Kierwinski, teilte bereits am Samstag mit, der Täter sei angeschossen und festgenommen worden.

📽️ Video | Sechs Tote nach Schüssen im polnischen Krakau

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Wahllose Schüsse auf dem Marktplatz

Der 24-jährige Mann hatte am Samstag aus einem Auto heraus wahllos auf Passanten auf dem Marktplatz der zweitgrößten Stadt Polens geschossen. Zu seinem Motiv gibt es keine Klarheit. Er soll nach ersten Erkenntnissen „sehr radikale Ansichten“ vertreten haben, wie Polens Innenminister Marcin Kierwinski sagte. Es gebe Anzeichen dafür, dass er von rechtsextremistischen Ideologien fasziniert gewesen sei, auch wenn dies noch näher überprüft werden müsse.

Auch Ministerpräsident Donald Tusk sprach angesichts der Schwere des Verbrechens von Terrorismus. „Bis jetzt hatten wir in Polen noch keinen so drastischen Fall von Terrorismus, denn so muss man diesen brutalen Angriff auf lebende Menschen in Krakau nennen“, sagte er in Krakau.

Der Angreifer feuerte auch auf einschreitende Polizisten. © APA/AFP/BARTOSZ SIEDLIK

Ausländer unter den Opfern

Der Marktplatz der Stadt mit seinen Renaissancebauten zieht Touristen aus aller Welt an. Auch mehrere Ausländer zählen zu den Opfern. Von den sechs Todesopfern stammten vier aus Polen, eins aus Großbritannien, eine Frau sei Ausländerin, teilte die Polizei PAP zufolge mit. Das Alter der Toten lag nach Angaben der Woiwodschaft Kleinpolen zwischen 32 und 61 Jahren.

Fünf Personen aus Deutschland, Großbritannien, Portugal, Österreich und Russland seien verletzt worden. Zudem wurden mehrere Droschkenkutscher schwer verletzt. „Viele unserer Kolleginnen und Kollegen sind zu Schaden gekommen. Zwei kämpfen um ihr Leben, mehrere haben schwere Verletzungen erlitten“, teilte die Vorsitzende des Vereins Krakauer Kutscher, Dorota Litwicka, mit. Mehrere Kutschpferde hätten oberflächliche Verletzungen davongetragen, meldete die Nachrichtenagentur PAP nach diesen Angaben.

Anteilnahme in ganz Europa

Bekundungen des Entsetzens und der Anteilnahme gingen aus ganz Europa ein. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nannte die Tat schockierend. „Im Namen des ukrainischen Volkes und auch persönlich spreche ich den Familien und Angehörigen der Opfer mein aufrichtiges Beileid aus“, schrieb er.

Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas bezeichnete den Vorfall als „eine Tragödie, die weit über Polen hinaus zu spüren sein wird“. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen übermittelte den Familien der Opfer auf X ihr herzlichstes Beileid.

Ein Hubschrauber landete in der Innenstadt. © PIOTR BARAN

Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron sprach von „Schock und Emotion“. Das Mitgefühl gelte Polen, den Opfern, ihren Familien und Angehörigen. Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni schrieb auf X von einer „feigen und inakzeptablen Gewalttat“, die Krakau heimgesucht habe. „Wir werden unsere Sicherheit und unsere Freiheit stets gegen jede Form von Terror und Gewalt verteidigen.“

📽️ Video | Zeugen suchen panisch Schutz

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