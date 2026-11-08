Sechs Tote bei Anschlag in Krakau: Österreicherin unter den Opfern

Bei einem mutmaßlich rechtsextremen Anschlag am Samstag auf dem Krakauer Marktplatz ist eine Österreicherin getötet worden. Auch ihr Ehemann wurde bei den wahllosen Schüssen verletzt. Die polnische Staatsanwaltschaft stuft die Tat mit insgesamt sechs Todesopfern als terroristische Straftat ein. Die Staatstrauer wurde ausgerufen.

Bei dem Anschlag in Krakau mit sechs Toten ist eine Österreicherin ums Leben gekommen. Das bestätigte das Außenministerium am frühen Sonntagnachmittag der APA. „Mit großer Bestürzung habe ich erfahren, dass eine österreichische Staatsbürgerin bei dem furchtbaren Anschlag in Krakau ihr Leben verloren hat. Ihr Ehemann wurde dabei verletzt“, äußerte sich Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) auf X (vormals Twitter).

„Meine Gedanken sind in diesen schweren Stunden bei ihrem Mann, ihrer Familie und allen Menschen, die ihr nahestanden. Ihnen gilt mein aufrichtiges Mitgefühl“, schrieb Meinl-Reisinger. Das Außenministerium stehe in engem Austausch mit den polnischen Behörden und setze „alles daran, die Angehörigen in dieser schwierigen Situation bestmöglich zu unterstützen.“ Die Minister dankte den Kolleginnen und Kollegen des Generalkonsulats in Krakau und der österreichischen Botschaft in Warschau für ihren raschen und engagierten Einsatz vor Ort.

Unter den Opfern befindet sich auch ein Frau aus Österreich. © APA/AFP/People Press Agency/PIOTR BARAN

Zweitägige Staatstrauer in Polen

Indes begann in Polen eine zweitägige Staatstrauer. Die Tat war nach Einschätzung der Behörden mutmaßlich rechtsextrem motiviert. Die Staatsanwaltschaft stufte die tödlichen Schüsse auf dem Marktplatz von Krakau als terroristische Straftat ein. Unter den zahlreichen Verletzten ist auch eine Person aus Österreich.

Ermittelt werde wegen der Tötung von sechs Personen sowie des versuchten Mordes an zahlreichen weiteren Personen, darunter Polizeibeamte, „wobei diese Tat einen terroristischen Charakter aufwies“, teilte die Staatsanwaltschaft des Landes auf der Plattform X mit. Die Ermittler sprachen nicht ausdrücklich von einem politischen Motiv.

Im Land wurde eine zweitägige Staatstrauer ausgerufen. © WOJTEK RADWANSKI

Zugleich werde wegen der Tötung von drei weiteren Personen in der Stadt Ostrowiec Swietokrzyski ermittelt. „Das Beweismaterial deutet darauf hin, dass diese Taten von derselben Person begangen wurden“, hieß es. In der Stadt zwei Fahrtstunden nordöstlich von Krakau waren im Wohnhaus der Familie Vater, Mutter und Schwester des mutmaßlichen Todesschützen tot mit Schussverletzungen aufgefunden worden. Der polnische Innenminister, Marcin Kierwinski, teilte bereits am Samstag mit, der Täter sei angeschossen und festgenommen worden.

📽️ Video | Todesschüsse in Krakau

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Wahllose Schüsse auf dem Marktplatz

Der 24-jährige Mann hatte am Samstag aus einem Auto heraus wahllos auf Passanten auf dem Marktplatz der zweitgrößten Stadt Polens geschossen. Zu seinem Motiv gibt es keine Klarheit. Er soll nach ersten Erkenntnissen „sehr radikale Ansichten“ vertreten haben, wie Polens Innenminister Marcin Kierwinski sagte. Es gebe Anzeichen dafür, dass er von rechtsextremistischen Ideologien fasziniert gewesen sei, auch wenn dies noch näher überprüft werden müsse.

Auch Ministerpräsident Donald Tusk sprach angesichts der Schwere des Verbrechens von Terrorismus. „Bis jetzt hatten wir in Polen noch keinen so drastischen Fall von Terrorismus, denn so muss man diesen brutalen Angriff auf lebende Menschen in Krakau nennen“, sagte er in Krakau.

Der Angreifer feuerte auch auf einschreitende Polizisten. © APA/AFP/BARTOSZ SIEDLIK

Ausländer unter den Opfern

Der Marktplatz der Stadt mit seinen Renaissancebauten zieht Touristen aus aller Welt an. Auch mehrere Ausländer zählen zu den Opfern. Von den sechs Todesopfern stammten vier aus Polen, eins aus Großbritannien, eine Frau sei Ausländerin, teilte die Polizei PAP zufolge mit. Das Alter der Toten lag nach Angaben der Woiwodschaft Kleinpolen zwischen 32 und 61 Jahren.

Fünf Personen aus Deutschland, Großbritannien, Portugal, Österreich und Russland seien verletzt worden. Zudem wurden mehrere Droschkenkutscher schwer verletzt. „Viele unserer Kolleginnen und Kollegen sind zu Schaden gekommen. Zwei kämpfen um ihr Leben, mehrere haben schwere Verletzungen erlitten“, teilte die Vorsitzende des Vereins Krakauer Kutscher, Dorota Litwicka, mit. Mehrere Kutschpferde hätten oberflächliche Verletzungen davongetragen, meldete die Nachrichtenagentur PAP nach diesen Angaben.

Ein Hubschrauber landete in der Innenstadt. © PIOTR BARAN

Der Erzbischof von Krakau rief die Menschen zum Zusammenhalt auf. „Wir wollen nicht, wir können nicht, wir sind nicht fähig, in einem solchen Augenblick gleichgültig zu sein“, teilte der römisch-katholische Geistliche Grzegorz Rys mit. Man müsse zusammenstehen, betonte der 62-Jährige. Seine Gedanken seien bei den Toten und Verletzten. Polen ist stark katholisch geprägt.

Erzbischof: Es hätte jeden treffen können

„Gewalt, Aggression und Hass haben uns auf eine Weise getroffen, die alle Grenzen überschreitet“, führte der Erzbischof aus. Die Kugeln des Angreifers hätten unschuldige, nichtsahnende Menschen getroffen. Jeder hätte zu diesem Zeitpunkt auf dem Großen Ring, dem Hauptmarktplatz von Krakau (Krakow), sein können. Rys rief die Gläubigen auf, ihren Widerstand auf christliche Weise gegen Hass und Gewalt zu bekunden.