Tote nach Schüssen in Krakau: Schütze soll rechtsradikale Ansichten vertreten haben

Bei der Schusswaffenattacke auf dem Hauptmarktplatz in Krakau (Krakow) kamen am Samstag sechs Menschen ums Leben, mindestens 15 wurden verletzt, viele davon lebensgefährlich. Es gibt Anzeichen dafür, dass der 25-jährige Tatverdächtige von rechtsextremistischen Ideologien fasziniert gewesen sei.

Der Schütze, der am Samstag in der Altstadt von Krakau sechs Menschen erschoss, ist nach Angaben von Polens Innenminister Marcin Kierwinski von „rechtsextremen Ideologien fasziniert“ gewesen. Darauf deute „alles“ hin, sagte Kierwinski am Samstagabend bei einem Besuch in der zweitgrößten Stadt Polens im Süden des Landes. Im Wagen des Täters seien weitere Waffen gefunden worden.

Der Mann hatte im Zentrum der zweitgrößten Stadt Schüsse aus einem Auto abgegeben. Die Zahl der Todesopfer stieg am Nachmittag auf sechs, wie der Chef der Woiwodschaft Kleinpolen, Krzysztof Kleczar, nach Angaben der Agentur PAP mitteilte. Mindestens 15 Menschen seien verletzt worden. Im Sender Polsat News fügte er hinzu, dass sich zwölf der Verletzten in einem kritischen oder lebensgefährlichen Zustand befänden.

📽️ Video | Sechs Tote nach Schüssen im polnischen Krakau

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Bei den Toten handelte es sich nach Polizeiangaben um vier Frauen und zwei Männer. Der mutmaßliche Täter sei von der Polizei überwältigt worden, hieß es. Er sei von Beamten angeschossen und in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei der Woiwodschaft bei X mit.

„Der Täter wurde verletzt und festgenommen“, schrieb Justizminister Waldemar Zurek auf X. Staatsanwaltschaft und Polizei seien vor Ort, um Spuren zu sichern und die Umstände des Angriffs zu klären. „Der Staat handelt“, betonte er. Er appellierte an die Öffentlichkeit, Ruhe zu bewahren. Man werde für eine strenge Bestrafung sorgen.

Polizei geht von Einzeltäter aus

Die Ermittler gehen von einem Einzeltäter aus. Man dementiere Berichte über eine Fahndung nach einem möglichen zweiten Täter, schrieb die Polizei der bei X. Der einzige bekannte Täter sei festgenommen und in den Händen der Polizei. Es handle sich um einen polnischen Staatsbürger. Nach Informationen der Nachrichtenagentur PAP trug der Mann militärische Kleidung.

Der Angreifer feuerte auch auf einschreitende Polizisten. © APA/AFP/BARTOSZ SIEDLIK

Die Schüsse auf dem Großen Ring, dem Hauptplatz der Hauptstadt der Woiwodschaft Kleinpolen, seien aus einem fahrenden Auto abgegeben worden, berichtete der Sender Polsat News unter Berufung auf die Einsatzkräfte. Die Behörden appellierten zunächst an die Menschen in der näheren Umgebung, sich an einen sicheren Ort zu begeben.

Mann soll wahllos auf Passanten geschossen haben

Auf Videos in den sozialen Medien war zu sehen, dass ein Rettungshubschrauber auf dem Platz landete.

Ein Hubschrauber landete in der Innenstadt. © PIOTR BARAN

„Gegen 15.00 Uhr begann ein Mann, der mit einem Auto auf den Marktplatz gefahren war, aus dem Fahrzeug heraus auf zufällige Personen zu schießen“, teilte die Polizei mit.

Augenzeugen berichteten von chaotischen Szenen. „Erst jetzt lässt das Adrenalin nach“, sagte eine Person dem TV-Nachrichtensender Polsat News. „Im ersten Moment hat großes Chaos geherrscht. Die Menschen haben begonnen, sich hektisch zu bewegen, ich habe umgestürzte Tische gesehen.“ Ein anderer Zeuge sagte: „Wir haben sogar den Schützen gesehen. Wir haben uns in den hinteren Räumlichkeiten versteckt. Das ist alles so plötzlich geschehen.“

Ein weiterer Augenzeuge sagte, dass die Menschen in alle Richtungen davongelaufen seien. „Plötzlich ist ein Auto herangefahren, und ein Mann hat begonnen, aus dem Fenster des Wagens zu schießen“, berichtete er. Der Angreifer habe einen Helm oder eine Maske getragen. Sein Gesicht sei nicht zu sehen gewesen.

📽️ Video | Zeugen suchen panisch Schutz

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Regierungschef Tusk unterwegs zum Tatort

Polens Regierungschef Donald Tusk teilte mit, dass er laufend über die Lage in Krakau nach der „tragischen Schießerei“ informiert werde. „Die Polizei untersucht die Hintergründe und alle Umstände des Vorfalls“, schrieb der liberalkonservative Politiker bei X. Tusk und der polnische Innenminister machten sich auf den Weg nach Krakau.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen übermittelte den Familien der Opfer auf X ihr herzlichstes Beileid. Europa stehe mit Polen in Trauer und Solidarität. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach von einem „schockierenden Verbrechen“. Den Angehörigen der Opfer sprach er auf der Plattform X sein Mitgefühl aus.

Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron sprach von „Schock und Emotion“. Das Mitgefühl gelte Polen, den Opfern, ihren Familien und Angehörigen. Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni schrieb auf X von einer „feigen und inakzeptablen Gewalttat“, die Krakau heimgesucht habe. „Wir werden unsere Sicherheit und unsere Freiheit stets gegen jede Form von Terror und Gewalt verteidigen.“